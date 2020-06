200-Mio-Dollar-Kampf ist perfekt!

Die Boxszene träumte schon lange von diesem Duell, nun ist es fix: Der US-Amerikaner Floyd Mayweather und Manny Pacquiao von den Philippinen werden endlich gemeinsam im Ring stehen. Nach monatelangen Verhandlungen gab Mayweather am Freitag (Ortszeit) bekannt, dass das mit großer Spannung erwartete Duell der beiden Weltergewichtler am 2. Mai in Las Vegas ausgetragen wird.

Mayweather, der bisher alle 47 Profikämpfe gewonnen hat, ist aktueller Weltmeister nach WBC und WBA-Version. Pacquiao musste in seinen 63 Fights fünf Niederlagen einstecken. Er ist Weltmeister des Verbandes WBO.

Linksausleger Mayweather kann mit dem Kampf mehr als 120 Millionen Dollar verdienen, sein 20 Monate jüngerer Gegner soll um die 80 Millionen Dollar einstreichen.

Somit ist das Aufeinandertreffen der finanzkräftigste Kampf der Boxgeschichte. Und Las Vegas hat wieder einen historischen Boxkampf.