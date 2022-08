Box-Weltmeister Fury trauert um ermordeten Cousin

Der britische Schwergewichtsboxer Tyson Fury hat in einem Instagram-Posting vom gewaltsamen Tod seines Cousins berichtet und hÀrtere Gesetze gegen Messergewalt gefordert. Neben einem Bild mit dem Slogan "Stop Knife Crime" (Stoppt Messergewalt) schrieb der 34-JÀhrige am Sonntag: "Mein Cousin wurde letzte Nacht ermordet, in den Hals gestochen".

Die in Großbritannien grassierende Messergewalt bezeichnete er als "Pandemie" und forderte: "Das muss so schnell wie möglich aufhören. Die Regierung muss hĂ€rtere Strafen fĂŒr Messergewalt einfĂŒhren". Nach Angaben des britischen Nachrichtensenders Sky News soll sich der Vorfall im Großraum Manchester abgespielt haben.