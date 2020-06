Box-Stern wechselt die Seite

Die Wiener Profi-Boxerin Nicole Wesner, die vor zwei Wochen ihren sechsten Profi-Kampf durch einen beeindruckenden Knock-Out gewann und erste österreichische Staatsmeisterin ist, steht vor einer neuen Herausforderung. Diesmal allerdings nicht im Ring, sondern am Ring. Derzeit findet in Halle (Deutschland) eines der wichtigsten Amateurboxtuniere der Welt, der Chemie-Pokal, statt. Für Österreich werden im Leichtgewicht (60 kg) Camillo Klimitsch vom Gym 23, im Weltergewicht (69 kg) Michael Gunitzberger vom Boxclub Bounce und im Mittelgewicht (75 kg) Dennis Oshijo - ebenfalls vom Gym 23 - antreten.

Die Finalkämpfe werden am Samstag von dem TV-Sender ODF, der in Mitteleuropa frei empfangbar ist, übertragen. Nicole Wesner, die früher selbst Amateurboxerin in Österreich war und als erste Frau den Titel "Österreichische Staatsmeisterin" im Leichtgewicht errungen hat, wird die Final-Kämpfe gemeinsam mit Dennis Lindner kommentieren. "Ich kenne alle drei Boxer, die für Österreich antreten. Das Schönste wäre sie im Finale zu sehen und ich dann ihre Kämpfe kommentieren darf", sagt Wesner, die freilich selbst auch wieder in den Ring steigen wird.

Während dessen sind beim topbesetzten Chemie-Pokal in Halle (mit vielen Weltmeistern) die Österreicher frühzeitig gescheitert. Camillo Klimitsch, Dennis Oshijo (beide Gym 23) und Michael Gunitzberger (Bounce) sind Toptalente, denen über weiten Strecken aber noch die Wettkampferfahrung fehlt.