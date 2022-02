Boston Celtics feiern Rekordsieg gegen den Erzrivalen

Die Boston Celtics haben am Dienstag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf beeindruckende Art und Weise ihren neunten Sieg in Serie eingefahren. Der Rekordmeister f├╝hrte die Philadelphia 76ers in deren eigener Halle mit 135:87 vor. Die Celtics feierten im 457. Duell mit ihrem langj├Ąhrigen Erzrivalen den bisher h├Âchsten Sieg. 25 versenkte Dreipunkter bedeuteten zudem einen Clubrekord.

Boston zog als Sechster der Eastern Conference nach Siegen mit den f├╝nftplatzierten Sixers gleich. Philadelphia musste erneut ohne Neuerwerbung James Harden auskommen. Der Superstar, vergangene Woche in einem gro├čen Tauschgesch├Ąft von den Brooklyn Nets gekommen, verpasst wegen einer Oberschenkelverletzung auch das All-Star-Game der Liga am Wochenende in Cleveland.

All-Star-Game steht an

Eine der Attraktionen dort ist Giannis Antetokounmpo. Der Grieche f├╝hrte seine Milwaukee Bucks am Dienstag mit 50 Punkten zu einem 128:119-Heimsieg ├╝ber die Indiana Pacers. Der 27-J├Ąhrige ben├Âtigte daf├╝r nur 21 Wurfversuche aus dem Feld. Es war sein erstes 50-Punkte-Spiel seit der entscheidenden Finalpartie der vergangenen Saison, in der die Bucks ihren ersten Meistertitel seit 50 Jahren fixiert hatten.