Becker: "Dominic kann auf allen Belägen ein Wörtchen mitreden"

Der sechsfache Melbourne-Champ Roger Federer hat für die Australian Open den Begriff " Happy Slam" kreiert. Sie haben zwei Mal, 1991 und 1996, gewonnen - was macht das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres so besonders?

Man freut sich einfach darauf, nach einem langen Winter wieder in die Sonne zu kommen und an der frischen Luft Tennis zu spielen. Ja, die Reise nach Downunder ist lang, dazu kommt der Jetlag, es sind ja 10 Stunden Zeitunterschied - das muss man alles erst einmal schaffen. Aber die meisten Spieler kommen schon zwei, drei Wochen vorher, spielen als Vorbereitung in Sydney, Brisbane oder beim Hopman Cup in Perth. Diese Zeit braucht man einfach, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen. Dazu ist die Veranstaltung sehr gut und vor allem spielerfreundlich organisiert. Das Spielerhotel ist nicht weit entfernt von der Anlage, die Wege sind kurz, es gibt gute Trainingsmöglichkeiten in Melbourne. Also ideale Voraussetzungen für die Spieler.



Was trauen Sie Dominic Thiem in dieser Saison generell zu?

Ich glaube, dass er 2018 seine bisher beste Saison gespielt und daraus viel gelernt hat. Die großen Drei, Federer, Nadal, Djokovic, werden nicht jünger. Bitte nicht falsch verstehen, sie sind nach wie vor sehr gut, die musst du erst einmal schlagen. Und hinter Thiem kommt schon der eine oder andere jüngere Konkurrent nach. Ich bin aber überzeugt, dass er 2019 wieder ein tolles Jahr spielen wird. Der Sandplatz ist nach wie vor sein bester Belag, aber auch auf allen anderen Belägen kann er ein Wörtchen mitreden. Vor zwei Jahren hatte er dieses unglaubliche Spiel gegen del Portro, 2018 gegen Nadal – was ich übrigens als bestes Match der US Open empfunden habe. Er hat seine Klasse also auch auf Hartplatz gezeigt. Es gibt keinen Grund, warum Dominic dieses Jahr schlechter sein sollte.