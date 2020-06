Bolts Konkurrenten formieren sich

Und es bewegt sich doch etwas, Sprinter Justin Gatlin kann noch verlieren. Der Amerikaner erlitt über 100 Meter die erste Niederlage in diesem Jahr. Der 30-jährige Olympiasieger von 2004 und frühere Dopingsünder musste sich beim Diamond-League-Meeting in Paris seinem Landsmann Tyson Gay in 10,03 Sekunden geschlagen geben. Der dreimalige Weltmeister von 2007 siegte in 9,99 Sekunden.



Dritter im Stade de France auf der siebenten Station der internationalen Sportfest-Serie der Leichtathleten wurde Europameister Christophe Lemaitre aus Frankreich in 10,08 Sekunden. Gay und Gatlin gelten für die Olympischen Spiele als Rivalen der überragenden Jamaikaner Usain Bolt (Weltrekordler) und Yohan Blake (Weltmeister).