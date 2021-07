Bolt: Kein "Armstrong-Skandal" in Leichtathletik

"Ich glaube, Radsport und Leichtathletik sind unterschiedlich", sagte Weltrekordhalter Usain Bolt am Dienstag in Brasilien.

"Ich will zwar nicht kommentieren, was in anderen Sportarten passiert, aber ich kann sagen, mein Verband (Internationaler Leichtathletikverband, IAAF) macht eine sehr gute Arbeit (bei der Doping-Kontrolle)." Der 26-jährige Jamaikaner hatte sowohl in Peking (2008) als auch in diesem Sommer in London über die 100 Meter, 200 Meter und mit der 4x100-Meter-Staffel Olympia-Gold gewonnen. 2016 in Rio will er seine Goldmedaillen verteidigen.