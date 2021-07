Bitteres Ende zum Start fürs Rugby-Team

Wäre das erste Spiel des österreichischen Nationalteams in der neuen Saison des European Nations Cup zur Pause zu Ende gewesen, hätte die Reise nach Bulgarien einen 7:0-Erfolg gebracht (Try von Innsbrucks Lukas Kolb, Conversion von Donau Wiens Max Navas). So aber stand am Ende eine bittere 7:12-Niederlage, wobei die Bulgaren erst nach einer Zeitstrafe gegen Österreichs Rugby-Team in Überzahl auf 5:7 verkürzten (43. Minute) und wenig später in Unterzahl den Endstand herstellten (53.).



Dass das neu formierte Team von Trainer Gael Mouysset fortan dominierte, schlug sich nicht mehr im Resultat nieder. Am Samstag, 17. November, geht es auf der Wiener Hohen Warte gegen Zypern weiter. Keine leichte Aufgabe – die Herren von der Mittelmeerinsel sind seit dem 6. September 2008 ungeschlagen. Die 14:23-Niederlage in Israel war die einzige, seit Zypern ein Rugby-Team hat.