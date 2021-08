Bissiger Bürgermeister: Japanerin bekommt neue Olympia-Medaille

Weil der Bürgermeister auf ihr Gold gebissen hat, bekommt eine japanische Olympionikin eine neue Medaille. Wie Medien am Donnerstag berichteten, entschieden die Organisatoren der am Sonntag in Tokio beendeten Spiele, die Medaille für die Softball-Athletin Miu Goto zu ersetzen. Sie hatte dem Bürgermeister ihrer Heimatstadt Nagoya, Takashi Kawamura, bei einem Empfang ihre Medaille umgehängt, woraufhin der 72-Jährige vor laufenden Kameras dann plötzlich auf das Goldstück biss.