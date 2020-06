Bisherige österreichische Viertelfinal-Teilnehmer im Einzel bei Grand-Slam-Turnieren (plus bessere Ergebnisse):



Herren - Viertelfinale (insgesamt 12):

Peter Feigl (1): Australian Open 1978

Thomas Muster (9): Australian Open (1989, 1994, 1997), French Open (1990, 1995, 1998), US Open (1993, 1994, 1996)

Stefan Koubek (1): Australian Open 2002

Jürgen Melzer (1): French Open 2010



Semifinale (5):

Thomas Muster (4): Australian Open (1989, 1997), French Open (1990, 1995)

Jürgen Melzer (1): French Open 2010



Finale (1):

Thomas Muster (1): French Open 1995



Sieg (1):

Thomas Muster (1): French Open 1995



Damen - Viertelfinale (9):

Petra Schwarz-Ritter (1): French Open 1994

Judith Wiesner (2): Wimbledon 1996, US Open 1996

Sylvia Plischke (1): French Open 1999

Barbara Schwartz (1): French Open 1999

Barbara Schett (1): US Open 1999

Sybille Bammer (1): US Open 2008

Tamira Paszek (2): Wimbledon 2011 und 2012



Semifinale: bisher keine ÖTV-Dame