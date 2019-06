"Beschissenes Weißes Haus": Trump attackiert US-Kapitänin

Es kam wie das Amen im Gebet – die Reaktion von Donald Trump. So etwas kann ein Präsident der USA nicht auf sich sitzen lassen. „Ich werde nicht in das beschissene Weiße Haus gehen“, hatte Megan Rapinoe in einem Interview gesagt. Die Kapitänin des US-amerikanischen Fußballteams wird also einer Einladung von Trump nicht folgen, falls der WM-Titel in Frankreich geholt wird.