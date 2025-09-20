Sensation in Brasilien: Hammarberg/Berger besiegen Olympiasieger

Die EM-Fünften Timo Hammarberg/Tim Berger stehen beim Elite-16-Turnier der Beach-Volleyballer in Joao Pessoa/Brasilien im Viertelfinale. Das ÖVV-Duo überzeugte am Samstag in der Runde der letzten 12 mit einem 2:0 (16,30)-Sieg gegen die schwedischen Paris-Olympiasieger David Åhman/Jonatan Hellvig. Inklusive Qualifikation haben Hammarberg/Berger damit schon vier Siege in der Tasche.