Beachvolleyball: ÖVV-Duos in 2. Phase des Olympia-Quali-Turniers

Österreichs Beachvolleyball-Meisterteams Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig und Robin Seidl/ Philipp Waller stehen in der zweiten Phase des Olympia-Qualifikations-Turniers in Haiyang. In dieser geht es am Donnerstag in Dreier-Gruppen weiter, die besten beiden Teams jedes Pools steigen in die dritte Phase der letzten acht auf.

Seidl/ Waller feierten am Mittwoch einen 2:0-(19,22)-Auftaktsieg über die Norweger Hendrik Nikolai Mol/ Mathias Berntsen und unterlagen anschließend im Kampf um den Sieg im Pool B den Spaniern Pablo Herrera/Adrian Gavira 0:2 (-15,-21). Schützenhöfer/Plesiutschnig verloren ihr erstes Match in der Gruppe A gegen Wang Fan/Xia Xinyi aus China 0:2 (-19,-15), verhinderten aber mit einem knappen 2:1-(18,-10,12)-Erfolg über die Russinnen Maria Woronina/ Maria Botscharowa das vorzeitige Aus.

Seidl/ Waller bekommen es nun im Pool G mit den Brasilianern Andre/George sowie den Vizeeuropameistern Ilja Leschukow/ Konstantin Semenow aus Russland zu tun. Schützenhöfer/Plesiutschnig treffen in der Gruppe E auf die Tschechinnen Barbora Hermannova/Marketa Slukova sowie Anniina Parkkinen/ Taru Lahti-Liukkonen aus Finnland.