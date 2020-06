Eine Goldene und strahlende Gesichter

Doris und und Stephanie Schwaiger kosteten den Triumph in Klagenfurt mit einer Feier am Samstag noch ordentlich aus. Auch am Sonntag hielt die Feierstimmung bei den beiden Europameisterinnen aus dem Waldviertel noch an. Am Dienstag geht der Ernst der Saison schon weiter, die beiden fliegen nach Berlin, wo ein Turnier der World Tour auf dem Programm steht.