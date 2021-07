Eglseer/Müllner bei WorldTour in Doha in Top 16

Das ÖVV-Duo Peter Eglseer/ Daniel Müllner hat gleich bei seinem ersten gemeinsamen Beachvolleyball-Turnier auf der World Tour den Vorstoß unter die besten 16 geschafft. Eglseer/ Müllner stiegen in Doha nach den Gruppenspielen (1 Sieg/2 Niederlagen) in die K.o.-Phase auf und erreichten am Donnerstag als Nummer 22 mit einem 2:1 (16,-18,10) gegen die Spanier Tomas/Menendez (29) das Achtelfinale.

Dort sind am Freitag die Chinesen Wu/Yang (24) ihre Gegner. Thomas Kunert/ Christoph Dressler (2 Siege/1 Niederlage in den Gruppenspielen) schieden hingegen in der ersten k.o.-Runde mit 0:2 (-13,-18) gegen die höher eingestuften Spanier Garcia/Marco aus.