Doppler/Horst in Florida in K.o.-Runde

Clemens Doppler/ Alexander Horst haben beim Grand-Slam-Turnier im Beachvolleyball in St. Petersburg/ Florida den Aufstieg geschafft. Doppler/ Horst besiegten am Mittwoch im zweiten Spiel der Gruppenphase die Schweizer Gabathuler/Gerson mit 2:1 und sicherten sich damit trotz der Auftakt-Niederlage gegen die US-Amerikaner Lucena/Brunner den Platz in der K.o.-Runde.

Stefanie Schwaiger/ Barbara Hansel haben in ihrem ersten Gruppenspiel hingegen eine Niederlage kassiert. Das ÖVV-Duo musste sich am Donnerstag den Brasilianerinnen Lima/Fernanda mit 0:2 (14:21,19:21) geschlagen geben.