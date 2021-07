Beach-Volleyball: ÖVV-Paare bei EM vorzeitig out

Sara Montagnolli/ Barbara Hansel, die dringend Punkte für die Olympia-Qualifikation benötigen, verloren ebenso wie Clemens Doppler/ Alexander Horst in der Runde der letzten 16 jeweils nach Satzführung mit 1:2 und beendeten das Turnier an der neunten Stelle.

Montagnolli/ Hansel, die EM-Zweiten des Vorjahres, hatten wegen einer Verletzung Montagnollis erst kurz vor Beginn der Titelkämpfe grünes Licht für ein Antreten bekommen. Sie zogen mit drei Siegen in ihrer Gruppe direkt ins Achtelfinale ein. Dort mussten sie sich jedoch, als Nummer vier gesetzt, den Spanierinnen Liliana Fernandez/Elsa Baquerizo (21) mit 21:14,10:21,7:15 geschlagen geben. Doppler und Horst, die mit anderen Partner bereits Europameister waren, scheiterten nach drei Siegen in ihrer Gruppe im Achtelfinale an den als Nummer zwei eingestuften Lokalmatadoren Reinder Nummerdor/ Richard Schuil mit 21:19,14:21,12:15.

Für Doris und Stefanie Schwaiger war ebenso wie für die ÖVV-Herrenteams Daniel Müllner/Jörg Wutzl und Alexander Huber/ Robin Seidl bereits in der Zwischenrunde das Aus gekommen. Das ergab jeweils den 17. Platz. Die fix für die Olympischen Spiele qualifizierten Schwestern müssen damit weiter auf ihre erste EM-Medaille warten.