BC Vienna gibt Europacup-Debüt

„Wir freuen uns auf Europa und wollen als Team in jedem Spiel dazulernen“, blickte der international erfahrene Coach Russo dem Debüt seines Teams zuversichtlich entgegen. Das Traumziel der Wiener ist der Aufstieg in die Top 16 des Bewerbs. Dazu muss zumindest der zweite Gruppenplatz erreicht werden. In der heimischen Meisterschaft ist BC Vienna noch ungeschlagen.

Das erste EuroChallenge-Heimspiel bestreitet die Mannschaft am 12. November in der Stadthalle gegen Tartu Rock aus Estland.