Batkowski, Scheikl holen bei Naturbahn-EM Silber

Nach jeweils Silber und Bronze im Teambewerb und bei den Doppelsitzern gewannen Melanie Batkowski und Michael Scheikl am Sonntag Einsitzer-Silber. Die Titel gingen mit jeweils Bestzeit in allen drei Läufen an die Russin Jekatarina Lawrentjewa und den Italiener Patrick Pigneter.

Für Pigneter war es der zweite EM-Titel, für Lokalmatadorin Lawrentjewa gar schon der vierte. Batkowski war angesichts deren Dominanz mit Rang zwei hochzufrieden. "Kathi war unschlagbar. Ich habe mein Ziel erreicht", erklärte die Tirolerin nach einer nicht zufriedenstellenden Weltcup-Saison. Sie hatte sich in Lauf drei an der Italienerin Evelin Lanthaler um einen Platz vorgekämpft.

Scheikl feierte seinen bisher größten Erfolg. "Ich kann es noch gar nicht glauben. Dass mir punktgenau zur EM alles so aufgegangen ist, freut mich besonders." Auch die Ränge vier, fünf, sieben und zehn gingen an Österreicher. Nach der Medaillenanzahl war der ÖRV am erfolgreichsten, drei der vier Goldenen gingen aber an Russland. Italien blieb mit drei Medaillen unter den Erwartungen, Deutschland gar ohne Podestplatz.