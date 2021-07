Wels besiegt BC Vienna

Der WBC Wels und die Oberwart Gunners haben im Kampf um die letzten Plätze in der Hauptrunde 1 der Basketball-Bundesliga vorgelegt. Die Oberösterreicher fügten in der 21. und damit vorletzten Runde des Grunddurchgangs Spitzenreiter BC Vienna am Freitagabend die vierte Saisonniederlage zu. 78:65 gewann der WBC und setzte sich damit auf dem fünften Rang fest. Oberwart folgt nach einem 95:75 in Güssing als Sechster mit zwei Zählern Rückstand.

Die ebenfalls noch um den Platz in den ersten sechs kämpfenden Güssinger (7.) müssen nun am Sonntag beim Zweiten Kapfenberg gewinnen, um ihre Chance zu wahren. Die Steirer zogen am Freitag mit einem 73:65 in St. Pölten an Punkten mit Vienna gleich. Oberwart tritt zum Abschluss zuhause gegen den UBSC Graz an. Wels ist spielfrei und muss auf zumindest eine Niederlage der burgenländischen Konkurrenten hoffen.