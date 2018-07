Vince Carter bestreitet seine 21. NBA-Saison

NBA-Urgestein Vince Carter wird mit 41 Jahren seine 21. Saison in der nordamerikanischen Profi-Basketballliga in Angriff nehmen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der achtfache All-Star einen mit 2,4 Millionen US-Dollar (2,05 Mio. Euro) dotierten Einjahresvertrag bei den Atlanta Hawks unterschrieben.

Die Hawks sind bereits die achte NBA-Franchise, für die Carter aufläuft. In seiner Karriere erzielte der 41-Jährige bisher insgesamt 24.868 Punkte im Grunddurchgang, was ihm Rang 22 in der ewigen Bestenliste einbringt. In der vergangenen Saison scorte Carter für die Sacramento Kings im Schnitt 5,4 Zähler pro Spiel. Erst vor wenigen Tagen verlängerte der Deutsche Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks um ein weiteres Jahr, auch er wird seine 21. Saison in der National Basketball Association bestreiten, allerdings als erster NBA-Profi für ein und denselben Club.