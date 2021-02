Utah Jazz nach Sieg bei den Pacers weiter NBA-Leader

Utah Jazz steht weiter an der Spitze der National Basketball Association (NBA). Das Team aus Salt Lake City feierte am Sonntag einen 103:95-Erfolg bei den Indiana Pacers und damit seinen bereits 15. Sieg in den jüngsten 16 Spielen.

Jazz-Matchwinner war All-Star Donovan Mitchell, der mit 27 Punkten, elf Assists und neun Rebounds haarscharf an seinem ersten Triple-Double vorbeischrammte.