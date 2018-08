Trump äußert sich abfällig über NBA-Superstar James

US-Präsident Donald Trump hat Basketball-Superstar LeBron James nach dessen Kritik an seiner Politik attackiert. Nachdem ein am Montag aufgenommenes Interview des Senders CNN am Freitag ausgestrahlt worden war, twitterte Trump, der Moderator habe James "klug aussehen lassen, was nicht leicht ist".

Er möge Mike, betonte Trump weiters. Dies könnte als Anspielung auf die Debatte gedeutet werden, ob "King James" oder Michael Jordan als bester Basketballer in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA gilt. Den CNN-Moderator Don Lemon bezeichnete Trump als den dümmsten Mann im Fernsehen.