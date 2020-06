Traiskirchen-Spieler Pinezich in Lebensgefahr

Die Traiskirchen Lions bangen um ihren Point Guard Markus Pinezich: Der 25-jährige Sohn des früheren Lions-Trainers Christoph Pinezich schwebt nach einem septischen Schock in Lebensgefahr. Der Klub gab am Mittwoch bekannt, am Sonntagabend davon erfahren zu haben, dass Pinezich junior in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden ist, um seinen Zustand zu stabilisieren. Das sei den Medizinern mittlerweile auch gelungen, es bestehe aber immer noch Lebensgefahr.

Vater Christoph Pinezich dankte am Mittwoch für die Anteilnahme, die ihm und seiner Familie nicht zuletzt vonseiten seiner früheren Mannschaft zuteilgeworden ist: "Unglaublich. Wie es die Burschen erfahren haben, waren gleich alle im Krankenhaus, obwohl sie nicht zu Markus ins Zimmer dürfen. Da sieht man erst den Zusammenhalt in diesem Team. Diese positive Energie braucht Markus jetzt genauso wie wir."