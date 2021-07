Sterling-Sperre wird von allen begrüßt

Sterling gibt sich allerdings kämpferisch: Er werde den Klub nicht verkaufen, erklärte der Milliardär dem TV-Sender Fox News. 32 Jahre, zehn Monate und 13 Tage nachdem Sterling die damals noch in San Diego beheimateten Clippers für 12,5 Millionen Dollar erworben hatte, ist er nur noch auf dem Papier ihr Besitzer. Derzeit beträgt der Wert des Vereins laut Wirtschaftsmagazin Forbes 575 Millionen Dollar (414,83 Mio. Euro). Eine Investorengruppe um NBA-Legende Earvin "Magic" Johnson wird in US-Medien als potenzieller Interessent genannt. Auch Box-Weltmeister Floyd Mayweather erklärte, "sehr, sehr interessiert am Kauf der Clippers" zu sein.

Sterling ist in der Vergangenheit mehrfach auffällig geworden. Seine Diskriminierungen gegen Klubangestellte oder interessierte lateinamerikanische Mieter seiner Apartments sind bestens dokumentiert. Es sähe so aus, schreibt die New York Times, als hätten NBA und die anderen Klub-Besitzer endlich genug von ihm. "Es hat nur 33 Jahre gedauert", schrieb die Zeitung.