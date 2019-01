Basketball: Siege für Gmunden, Klosterneuburg und Vienna

Tabellenführer Swans Gmunden hat auch seine zweite Partie im neuen Jahr gewonnen und am Sonntag in der österreichischen Basketball-Liga ABL die Vienna Timberwolves mit 92:80 (43:33) besiegt. Die Hausherren, die auf einige Stammkräfte verzichten mussten, gingen von Beginn an in Führung, Enis Murati trug mit sieben Dreiern zum Erfolg bei.

Die Klosterneuburg Dukes gewannen bei den Flyers Wels mit 86:76 (46:33) und verbesserten sich auf den vierten Tabellenrang. BC Vienna entschied seine knappe Partie gegen die Traiskirchen Lions mit 89:86 (47:41) für sich. Die Niederösterreicher rutschten auf Platz fünf ab.