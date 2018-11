Sechs Punkte von Pöltl beim 150. NBA-Einsatz

Dubs beendeten Pleitenserie

Die Golden State Warriors warfen sich mit einem 125:97 gegen die Portland Trail Blazers den Frust von zuletzt vier Niederlagen hintereinander von der Seele. Hauptverantwortlich für den Sieg des Titelverteidigers zeichneten Kevin Durant und Klay Thompson mit 32 bzw. 31 Zählern. Der verletzte Topstar Stephen Curry ist am Freitag mit seinem Porsche in Oakland in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Er überstand die Kollision unversehrt.

Neuer Leader in der Western Conference sind die Los Angeles Clippers nach einem 112:107 n.V. gegen die Memphis Grizzlies. Die Gäste gingen nach zuvor fünf Siegen in Serie erstmals wieder als Verlierer vom Parkett und mussten die Spitzenposition abgeben. Clippers, Oklahoma City Thunder und Grizzlies halten jeweils bei 12:6 Siegen.