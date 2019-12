Basketball-Oldie Stjepan Stazic zog sich schwere Verletzung zu

Stjepan Stazic hat sich im Spiel des BC Vienna am Sonntag bei den Dukes Klosterneuburg in der Admiral Basketball Superliga (BSL) einen Riss der rechten Achillessehne zugezogen. Er wird am Mittwoch operiert, teilte sein Bruder und Klub-Manager Petar Stazic Strbac am Montag mit. Das "Donau-Derby" könnte das letzte Spiel in der langen Karriere des 41-Jährigen gewesen sein.

Seinen zumindest in dieser Saison letzten großen Auftritt hatte Stjepan Stazic erst am 24. November. Da erzielte der Kapitän des BC Vienna im ersten Aufeinandertreffen mit Klosterneuburg 44 Punkte.