ÖBV-Herren in EM-Quali wieder gegen Deutschland

Österreichs Basketball-Herren treffen in der Qualifikation zur Europameisterschaft ( EuroBasket) 2017 wie schon zwei Jahre zuvor neuerlich auf Deutschland. Weitere Gegner in der Gruppe B sind die Niederlande und Dänemark.

Mit dieser Freitagmittag in München erfolgten Auslosung bekommt es die ÖBV-Auswahl durchwegs mit "alten Bekannten" zu tun. Alle drei Nationen sind in der jüngeren Vergangenheit bereits Qualifikations- und Test-Gegner gewesen. Gegen Deutschland gab es in Bewerbspielen ( EM-Quali 2015) im Sommer 2014 nach über weite Strecken starken Auftritten von Thomas Schreiner, Rasid Mahalbasic & Co zwei Niederlagen - 64:77 (h, nach 0:21 in der Schlussphase), 69:88 (a, nach 0:13 im Finish).

Zuletzt traf Österreich im vergangenen Sommer bei einem Turnier in Trento (ITA) auf die DBB-Auswahl ebenso wie auf die Niederlande. Die Oranjes, EuroBasket 2015-Teilnehmer, wurden 58:49 bezwungen. ÖBV-Präsident Hubert Schreiner zeigte sich mit der Auslosung "sehr zufrieden". Er verwies darauf, dass mit Deutschland "ein ewiger Konkurrenzkampf in allen Sportarten herrscht". Die DBB-Auswahl sei klarerweise Gruppen-Favorit. "Die Niederlande und Dänemark sind für uns schlagbar", sagte Schreiner.

Gemäß dem am Freitag veröffentlichten Spielplan beginnt Österreich die EM-Quali am 31. August 2016 mit dem Auswärtsspiel in den Niederlanden. Die Duelle mit Deutschland steigen am 3. (h) und 14. September (a).

In die EM-Qualifikation gehen 27 Nationen, die um elf Plätze rittern. Gespielt wird in sechs Sechser-Gruppen und einer Dreier-Gruppe. Die jeweiligen Sieger und die vier besten Gruppenzweiten lösen die Tickets für die Endrunde 2017, die in der Türkei, in Israel, Rumänien und Finnland ausgetragen wird.