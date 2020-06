Bryant fehlen nur mehr acht Punkte auf Jordan

Die Los Angeles Lakers haben in der Basketball-Liga NBA am Freitag einen überraschenden 112:110-Sieg nach Verlängerung bei Meister San Antonio Spurs gefeiert. Kobe Bryant erzielte dabei 22 Punkte und dürfte damit schon im nächsten Spiel am Sonntag in Minnesota Michael Jordan (32.292) in der ewigen Punkte-Rangliste einholen. Acht Zähler fehlen ihm noch auf den drittplatzierten Ex-Superstar.

Bryant hält nach dem Spiel in San Antonio bei 32.284 Punkten. In dem Ranking in Führung liegt der ehemalige Lakers-Centers Kareem Abdul-Jabbar (38.387) vor Karl Malone (36.928).