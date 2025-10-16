Basketball: Warum Pöltl an seinem Geburtstag eine Maske trug

An seinem Geburtstag kehrte Jakob Pöltl ins Basketballgeschehen zurück: Der seit Mittwoch 30-jährige Wiener absolvierte bei den Boston Celtics nach Rückenproblemen und einer Erkältung sein erstes Spiel für die Toronto Raptors in der Vorbereitung auf die NBA-Saison 2025/26. Beim 108:110 der Kanadier verbuchte der Center acht Punkte, sieben Rebounds, drei Blocks und zwei Assists. Er kam auf 19:55 Einsatzminuten. Die ersten vier Testpartien seines Teams hatte er verpasst.