Kapfenberg peilt das erste Double an

Die Bulls Kapfenberg und die Güssing Knights starten am Samstag (19.30 Uhr, Sky Sport Austria live) in den Kampf um den Meistertitel in der Admiral Basketball-Bundesliga (ABL). Die Obersteirer stehen nach zehn Jahren wieder in der Best-of-five-Finalserie, die Südburgenländer zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte.

Der Kapfenberger Kader umfasst gleich sechs Spieler, die bereits Meistertitel feiern durften: Armin Woschank (5, vier Mal mit Kapfenberg, einmal mit Wels), Ian Boylan (3, zwei Mal mit Gmunden, einmal mit BC Vienna), Martin Kohlmaier (2), Shawn Ray (1, Vienna), Joey Shaw (1, Oberwart) sowie Filip Krämer (1, Oberwart). Außerdem Coach Michael Schrittwieser, der die Bulls zu den bisher vier Titeln führte. Siegen die Obersteirer, sind sie erstmals Double-Gewinner. In den Reihen der Güssinger weiß nur Anthony Shavies, wie es sich anfühlt, den Pokal zu stemmen: Er war 2008 mit Fürstenfeld Meister.