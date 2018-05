Der vor dem Sprung in die NBA stehende slowenische Basketball-Jungstar Luka Doncic hat Real Madrid ins Finale der Euroleague geführt. Die Spanier setzten sich im Final-Four-Turnier in Belgrad am Freitagabend gegen ZSKA Moskau mit 92:83 durch. Doncic (19 Jahre) verbuchte 16 Zähler und glänzte als Spielgestalter.

Im Endspiel am Sonntag trifft Real auf Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul, das Zalgiris Kaunas mit 76:67 besiegte.