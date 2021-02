Jakob Pöltl bestätigt in der NBA seine starke Form

Die San Antonio Spurs haben am Sonntag in der NBA auch das zweite Spiel auf ihrem "Rodeo Road Trip" gewonnen. Jakob Pöltl verpasste beim 122:110 über die Charlotte Hornets mit acht Punkten und zwölf Rebounds - acht in der Offensive - knapp ein weiteres Double-Double. Für den Center aus Wien standen außerdem zwei Assists, ein Steal und vier Blocks beim bisher längsten Saisoneinsatz (36:32 Minuten) zu Buche.

Die Spurs sahen sich nach dem ersten Viertel mit 17:33 im Rückstand, ehe sie in den zweiten zwölf Minuten unglaubliche 47 Punkte erzielten. Mit 89:89 ging es in den Schlussabschnitt, in dem die von den Guards Dejounte Murray (26) und Derrick White (25) angeführten Texaner den längeren Atem hatten. "Am Ende haben wir in der Defense einen Gang höherschalten und offensiv den guten Flow aufrechterhalten können", sagte Pöltl. Am Dienstag ist der 25-Jährige mit seinem Team bei den Detroit Pistons zu Gast. Er trifft dabei auch auf seinen früheren Coach bei den Toronto Raptors, Dwane Casey.