BC Vienna und Oberwart unter Druck

Wir werden am Donnerstag bereit sein“, kündigte BC-Vienna-Coach Andrea Maghelli nach der 83:85-Niederlage im dritten Halbfinalspiel gegen Kapfenberg an. Das müssen die Wiener auch, wollen sie am Donnerstag (19.30 Uhr, live Sky Sport Austria) nicht vorzeitig die Saison beenden. Mit einem Sieg können Stjepan Stazic und Kollegen ein fünftes Spiel um den Finaleinzug am Sonntag in Wien erzwingen.

Kapfenberg peilt vor eigenem Publikum die erste Endspielserie seit 2004 an; damals haben die Obersteirer auch ihren vierten und bisher letzten Meistertitel gefeiert. Wie spannend die Duelle mit BC Vienna verlaufen, zeigen die bisherigen Ergebnisse: Die Wiener legten mit einem 65:63 vor, die Bulls schlugen mit 76:70 und 85:83 zurück. Es wäre also keine Überraschung, würde es auch am Donnerstag eng zugehen.

Klosterneuburg liegt gegen Oberwart ebenso 2:1 voran. Der Titelverteidiger hat am Sonntag die beeindruckende Serie der Gunners von zwölf ungeschlagenen Heimspielen beendet. Legen die Dukes am Donnerstag (18.00 Uhr, Oberwart) nach, stehen sie wie 2012 im Finale. Kommt es zu einem Entscheidungsspiel am Sonntag, hätte der Titelverteidiger den Heimvorteil auf seiner Seite.