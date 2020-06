BC Vienna plant Historisches

Die Verantwortlichen von BC Zepter Vienna bringen es auf den Punkt: Der Basketball-Klub aus der Hauptstadt hat für Sonntag das bislang wichtigste Spiel der Saison ausgerufen.

Gegner um 18 Uhr in der Stadthalle B sind die Kapfenberg Bulls. Wer in dem Duell als Sieger vom Feld geht, steht im Endspiel um die Meisterschaft. Die Wiener erzwangen diese fünfte und entscheidende Partie in der Halbfinal-Serie mit einem 85:68-Auswärtserfolg am Donnerstag. Dank des Heimvorteils ist BC Zepter Vienna nun wieder in der Favoritenrolle, für den Klub wäre es der erste Finaleinzug in der Vereinsgeschichte.

„Unser Team ist zurzeit sehr fokussiert und motiviert. Mit unseren Fans im Rücken werden wir uns für das Finale pushen“, sagt BC-Vienna-Headcoach Andrea Maghelli. Der Trainer bangt um den Einsatz des am Knie verletzten Maurice Pearson. Die Kapfenberger haben zwar ein paar angeschlagene Spieler, werden in Wien aber komplett auftreten können.

„Es ist das nächste Entscheidungsspiel für uns. Die Belastung ist enorm“, betont Bulls-Geschäftsführer Michael Schrittwieser.

Ebenfalls alles offen ist im zweiten Semifinal-Duell. Die Oberwart Gunners erzwangen gegen die favorisierten Klosterneuburger das Entscheidungsspiel, müssen allerdings heute in Niederösterreich antreten (19.30 Uhr/ live Sky Sport Austria).