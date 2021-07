Güssing wieder Spitze, Gmunden siegt in Wien klar

Die Güssing Knights haben in der Hauptrunde 1 der Basketball-Bundesliga am Montag die Spitze zurückerobert. Während die Burgenländer angeführt von Anthony Shavies (25 Punkte, 10 Rebounds, 13 Assists) einen 91:78-Heimerfolg über den WBC Wels bejubeln durften, erlitt der bisherige Tabellenführer BC Vienna zu Hause eine klare Niederlage. Der Meister ging gegen die Swans Gmunden mit 61:86 unter.

Für die Oberösterreicher war es nach Liga und Cup-Halbfinale der dritte Sieg gegen die Wiener in Folge. Gmunden zog damit an Vienna vorbei auf den zweiten Tabellenplatz. Am Freitag (19.00) kommt es nun am Traunsee zum Liga-Schlager zwischen den beiden Top-Teams.