Güssing kassiert die erste Niederlage

Die Güssing Knights haben ihr " Freispiel" in der EuroChallenge bei Trabzonspor mit 72:80 verloren. Nach den Siegen gegen Cluj-Napoca (84:77) und in Paks (80:70) ist diese Niederlage gegen den Favoriten der Gruppe F zu verkraften. Der angestrebte zweite Platz und der Aufstieg in die nächste Runde sind nach wie vor in Reichweite. Die Knights wurden in Trabzon kalt erwischt, wirkten übernervös, nach dem ersten Viertel stand es 22:9 für den türkischen Spitzenklub. Dann kam Österreichs Meister immer besser ins Spiel, beherrschte das dritte Viertel (23:16) und kam sieben Minuten vor dem Ende der Partie auf 60:64 heran. In dieser Phase wirkten die Türken angeschlagen, die Knights konnten aber ihre Chance nicht nutzen.

Im Finish machte sich das Fehlen des verletzten Amerikaners Chris Dunn besonders negativ bemerkbar, die besten Werfer bei den Knights waren Georgiev (16 Punkte), Heard (12), Kostov (11) und Thomas Klepeisz (10).

Im zweiten Spiel der Gruppe F siegte Paks in Cluj mit 73:64. Nach drei Runden ist noch alles offen: Gruppenfavorit Trabzonspor (6 Punkte) führt vor Güssing (5), Paks (4) und Cluj (3). In der vierten Runde ist Güssing am 2. Dezember in Cluj zu Gast.