Drei Teams bei EuroBasket noch ungeschlagen

Bei der Basketball-Europameisterschaft ( EuroBasket) 2015 sind nach drei von fünf Spieltagen der Vorrunde drei Teams noch ungeschlagen. Nach Frankreich am Vortag haben am Dienstag auch Serbien und Griechenland ihre "weißen Westen" behalten. Deutschland unterlag der Türkei in Berlin (Gruppe B) 75:80 (24:41) und muss um den Aufstieg zittern.

Vize-Weltmeister Serbien kam in der deutschen Hauptstadt zu einem ungefährdeten 93:64 (42:32) gegen EM-Neuling Island. Griechenland holte in Zagreb (Gruppe C) gegen Georgien mit 79:68 (50:22) ebenfalls den dritten Sieg im Turnier. Giannis Antetokounmpo (20) traf dabei erstmals als Gegner auf seinen bisherigen Teamkollegen bei den Milwaukee Bucks, Zaza Pachulia (31). Der NBA-Jungstar (zwölf Punkte, drei Rebounds) entschied auch das persönliche Duell mit dem Routinier (vier Punkte, fünf Assists) für sich.

Deutschland, das sich in der EM-Qualifikation gegen Österreich durchgesetzt hatte, vergab seine Chancen gegen die Türkei schon in der Anfangsphase. Das erste Viertel ging 11:31 verloren. Eine Aufholjagd im Schlussabschnitt kam für Dennis Schröder (24 Punkte), Dirk Nowitzki (15 Punkte) und Kollegen zu spät.