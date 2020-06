Der nächste Schritt der EM-Mission 2015

Die ersten drei Spiele der Vorqualifikation zur Europameisterschaft 2015 in der Ukraine hat das österreichische Basketball-Nationalteam hinter sich gebracht und die erwarteten Erfolge gegen Luxemburg und Dänemark gelandet. Einzig in der Schweiz musste das Team von Head-Coach Werner Sallomon eine schmerzhafte, weil knappe 63:69-Niederlage hinnehmen.

Damit ergibt sich folgende Ausgangsposition: Die Österreicher müssen die restlichen Partien für sich entscheiden, um in das Semifinale einzuziehen und die Chance auf die Qualifikation zu wahren.

Bereits heute wartet mit Luxemburg das vorerst letzte Auswärtsspiel auf das Nationalteam. Zu Hause gelang ein ungefährdeter 111:77-Sieg. „Natürlich haben wir das Heimmatch analysiert. Aber wir schauen nicht auf Luxemburg, sondern in erster Linie auf unser eigenes Spiel“, stellt Sallomon klar.

Zum Stolperstein sollten die Hausherren dennoch nicht werden. Die Luxemburger sind als einzige Mannschaft in der Gruppe C noch ohne Erfolg. Nicht in Luxemburg dabei sein wird Moritz Lanegger. Der Guard zog sich in der Schweiz eine Schulterverletzung zu und muss pausieren.