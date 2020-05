BC Vienna will seine "Festung" verteidigen

In der Bundesliga geht das Semifinale heute in die zweite Runde. Titelverteidiger Güssing Knights und der BC Vienna – im "Best of five" gegen die Bulls Kapfenberg bzw. die Swans Gmunden jeweils 1:0 voran – können bereits für Vorentscheidungen sorgen. Offene Fragen sollten noch am Dienstag beantwortet werden.

Vienna empfängt in seiner " Festung" in Wien-Favoriten die Swans vom Traunsee (19.30 Uhr, live Sky Austria). Die Wiener gehen mit einer beeindruckenden Heimbilanz von 19:3 in das Duell. Sie sind auf eigenem Parkett das mit Abstand stärkste ABL-Team. Gmunden musste das im Saisonverlauf bereits drei Mal zur Kenntnis nehmen. Um erstmals aus Wien "etwas mitnehmen" zu können, werden die Oberösterreicher vor allem ein Mittel gegen Amin Stevens finden müssen. Der US-Legionär brillierte am Sonntag mit 40 Punkten und 13 Rebounds.

Schon um 19 Uhr empfängt Güssing die Bulls aus Kapfenberg. Offen war bis gestern Abend (nach Redaktionsschluss, Anm.), ob die Burgenländer in der eigenen Halle antreten dürfen. Grund war ein Disput zwischen dem Aktivpark-Betreiber und der Stadtgemeinde.