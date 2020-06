BC Vienna und Güssing spielen ums Finale

ABL.Meister BC Vienna ist ein Spezialist für lange Playoff-Serien. Gegen Güssing steht der Titelverteidiger am Mittwoch (19.30 Uhr, Sky Sport Austria) zum vierten Mal in Folge in einem fünften Spiel. Zuletzt war im Viertelfinale 2013 früher Schluss (damals gelang ein 3:1 gegen Wels).

Zumindest 40 Minuten wird es noch dauern, bis feststeht, wer gegen Kapfenberg um den Titel kämpfen wird. Für Wiens General Manager, Petar Stazic Strbac, ist die Botschaft an die Mannschaft klar: "Es gibt zwei Sachen, die wir im Spiel 4 nicht gemacht haben – Herz und Blut von der ersten Minute an am Feld zu lassen". 4:4 steht es zwischen den Südburgenländern und dem amtierenden Meister über die gesamte Saison gesehen. Es treffen also zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander. Für BC Vienna geht es um den zweiten Finaleinzug nach 2013, für Güssing wäre die Teilnahme an der Endspiel-Serie eine Premiere. Güssing-Coach Matthias Zollner ist optimistisch: "Zu Hause wollen wir die Leistung vom Samstag wiederholen. Wenn uns das gelingt, haben wir gute Karten, ins Finale einzuziehen."

Die Entscheidungsserie startet am Samstag in Kapfenberg. Die Obersteirer haben sich bereits am vergangenen Mittwoch qualifiziert.