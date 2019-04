Basketball: Antetokounmpo führte Bucks in zweite NBA-Play-off-Runde

Die Milwaukee Bucks stehen als zweites Team nach Rekordmeister Boston Celtics in der zweiten Play-off-Runde der NBA. Angeführt vom griechischen Superstar Giannis Antetokounmpo, der 41 Punkte erzielte, feierte der Grunddurchgangssieger am Montagabend einen klaren 127:104-Erfolg bei den Detroit Pistons und gewann damit die "best of seven"-Serie mit 4:0.

Nachdem die Bucks erstmals seit 45 Jahren die "regular season" für sich entschieden hatten, überstanden sie erstmals seit 2001 auch wieder eine Play-off-Runde. Nächster Prüfstein ist ab dem kommenden Wochenende der 17-fache Champion Boston, der seit 2008 auf einen Titelgewinn wartet. Milwaukee war bisher nur ein einziges Mal Meister - 1971, als der Club aus Wisconsin noch von den NBA-Legenden Oscar Robertson und Lew Alcindor, der später als Kareem Abdul-Jabbar Weltruhm erlangte, angeführt wurde. "The Greek Freak" Antetokounmpo lässt die Bucks nun vom zweiten Titel träumen.