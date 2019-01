Basketball: ABL-Spitzenreiter Gmunden verliert OÖ-Derby

Tabellenführer Gmunden hat am Donnerstagabend in der 18. Runde der Basketball-Bundesliga der Herren (ABL) das Derby in Wels nach Pausenführung noch 75:83 (45:37) verloren. Oberwart siegte indes in Graz 81:67 (49:33) und schloss damit bei Halbzeit des Grunddurchgangs punktemäßig zu Gmunden auf. Dahinter lauern mit jeweils zwei Zählern Rückstand Klosterneuburg und Titelverteidiger Kapfenberg.

Die Niederösterreicher mussten aber beim 85:83 (43:38) gegen Schlusslicht Fürstenfeld bis zur Schlusssekunde zittern, ehe der angepeilte Auswärtspflichtsieg im Trockenen war. Der Meister feierte dagegen einen ungefährdeten 81:60-(44:28)-Heimsieg über die Traiskirchen Lions, die weiter Tabellenfünfter sind. Im Wiener Derby revanchierte sich der BC Vienna mit einem 81:76 (41:41) vor eigenem Publikum an den Timberwolves, die das erste Saisonduell 73:66 für sich entschieden hatten.