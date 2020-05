BC Vienna trifft im Finale auf Güssing

BC Vienna steht zum zweiten Mal nach 2013 im Finale. Die Wiener gewannen am Sonntag auswärts mit einem 84:77 auch das dritte Spiel der Best-of-five-Semifinalserie gegen die Swans Gmunden. Finalgegner der Wiener sind die Güssing Knights, die ihre Serie gegen die Bulls Kapfenberg ebenso 3:0 gewannen.

Die Swans hatten sich nach einem 37:44-Pausenrückstand zurückgekämpft, gingen knapp vier Minuten vor Ende des dritten Viertels 53:52 in Führung, verspielten aber bis zum Ende des Abschnitts ihre Chancen. Ein 55:68 vor den letzten zehn Spielminuten war nicht aufzuholen. In den Schlusssekunden gelang noch Resultatskosmetik, nachdem Wien mit einem 82:70 in die letzte Minute gegangen war.

Die Best-of-five-Entscheidung um den Titel beginnt am Pfingstmontag in Wien und endet spätestens am 7. Juni.