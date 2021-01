Basketball: 50.000-Dollar-Strafe nach Bruch der Corona-Regeln

NBA-Star Kyrie Irving muss wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Richtlinien der nordamerikanischen Basketball-Profiliga eine Geldstrafe von 50.000 US-Dollar (41.240,52 Euro) zahlen. Der 28-jährige Guard der Brooklyn Nets habe die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle verletzt, teilte die NBA am Freitag mit. Irving hat am vergangenen Wochenende eine private Party in geschlossenen Räumen besucht. Zudem wurde er auf Fotos und Videos ohne Mund-Nasen-Schutz tanzend festgehalten.