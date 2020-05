Baseball: In neun Innings zum Sieg

Entwicklungshilfe Baseball kam in den 1950er-Jahren durch amerikanische Besatzungssoldaten nach Österreich. Seit 25 Jahren wird Meisterschaft gespielt. In den acht Ligen gibt es 36 Vereine und 2500 Spieler. In der höchsten Spielklasse, der Austrian Baseball League, spielen acht Klubs um den Staatsmeistertitel.



In den USA besuchen jährlich 110 Millionen Menschen Spiele der Major League Baseball.