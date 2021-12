Bangen um das Leben von Rad-Weltmeisterin Amy Pieters

Der niederländische Radsport bangt nach einem schweren Trainingsunfall in Spanien um Bahnweltmeisterin Amy Pieters. Wie der Verband des Landes mitteilte, wurde die 30-Jährige nach einer Operation ins künstliche Koma versetzt.

Pieters hatte sich am Donnerstag beim Straßentraining in Alicante am Kopf verletzt. Die Fahrerin wurde in Alicante notoperiert, um den Überdruck im Kopf zu verringern, der durch den Sturz entstanden war. Das teilte ihr Team SD Worx mit.