Bahnradfahrer: Medaille als Ziel

Mit großen Hoffnungen fahren Österreichs Bahnrad-Asse diese Woche zur WM nach Minsk. Im Vorjahr hatten Andreas Müller (33) und Andreas Graf (27) in Melbourne in ihrer Paradedisziplin Madison als Vierte das Podest nur knapp verpasst. Müller rechnet sich zum Auftakt am Donnerstag außerdem Chancen im Scratch-Rennen aus, in dem er 2009 bereits WM-Bronze geholt hatte.