Auszeichnung für den Wiener Marathon

Der Vienna City Marathon geht am 13. April 2014 mit dem weltweit höchsten Qualitäts-Gütesiegel für Laufevents in Szene. Denn zum dritten Mal in Folge wurde der Veranstaltung vom Leichtathletik-Weltverband das „ IAAF Road Race Gold Label“ verliehen. Damit ist die von der Teilnehmerzahl größte Sportveranstaltung Österreichs weiterhin in der obersten Liga der Straßenläufe vertreten.

„Jeder Sportler weiß, dass es leichter ist, nach oben zu kommen als oben zu bleiben“, sagt Veranstalter Wolfgang Konrad. „Deshalb freut uns diese erneute Anerkennung für die Qualität der gesamten Veranstaltung besonders.“ In Österreich ist der Vienna City Marathon die einzige Laufveranstaltung, die einen IAAF Label führen darf.

Die Anmeldungen zum Vienna City Marathon am 13. April 2014 laufen indes in vollem Tempo. Bereits jetzt haben mehr als 10.500 Läuferinnen und Läufer ihre Teilnahme fixiert. Damit ist das Interesse an Österreichs Top-Laufevent erneut so hoch wie zur 30. Auflage, die heuer im April gefeiert wurde. Auch für den 31. Vienna City Marathon deutet alles darauf hin, dass die Startplatzkontingente vier bis fünf Monate vor der Veranstaltung ausgebucht sein werden.